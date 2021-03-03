У місті Чорноморськ, що на Одещині затримано чоловіка, підозрюваного у вбивстві співмешканки через зникнення продуктів харчування.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, цього тижня поліцейські затримали 46-річного жителя Чорноморська, який підозрюється у завданні своїй співмешканці смертельних травм.
Встановлено, що, повернувшись увечері додому, чоловік жорстоко побив 54-річну жінку, коли вона не зізналася, куди поділися деякі продукти харчування.
«Ледве живу жінку зловмисник поклав спати, а на ранок вона вже не подавала ознак життя. Про це сам зловмисник повідомив поліції», - розповіли в главку.
Тіло направили на судово-медичну експертизу, а правопорушника доставили до територіального підрозділу поліції, де його затримали в порядку статті 208 КПК України.
Відзначається, що дії неодноразово судимого чоловіка слідчі кваліфікували за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу. Злочин фігурант скоїв у стані алкогольного сп'яніння, що є обтяжуючою обставиною.
За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть постраждалого, йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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