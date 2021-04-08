Між господарем та гостем виник конфлікт, в ході якого правопорушник схопив зі столу ніж та ударив опонента у груди.

Київські правоохоронці затримали киянина, який через ревнощі вбив знайомого дружини.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що на вулиці Дніпроводській у сусідній квартирі ножем поранено чоловіка.

Згодом було встановлено, що коли чоловік повернувся додому - застав свою дружину з іншим.

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«Між чоловіками відбулась бійка, у результаті якої господар схопив ніж та вдарив опонента у груди. Жінка намагалась втрутитись та розборонити їх, але зловмисник також її поранив. Потерпіла встигла покликати на допомогу сусідів, а зловмисник утік», - розповіли у поліції.

Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть 39-річного киянина та госпіталізували господарку квартири.

«Патрульні виявили та затримали нападника, який переховувався у під’їзді. Слідчі провели огляд місця події, звідки вилучили кухонний ніж, а також одяг та інші речові докази зі слідами крові. Усе вилучене направлено на відповідні експертні дослідження» - додали у поліції.

Чоловіка, 1962 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчинені злочину та обрання йому запобіжного заходу. За скоєне зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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Автор: Денис Прядко