Як пояснив затриманий поліцейським, свого товариша він вбив через ревнощі до своєї 35-річної співмешканки.

У Рівненській області чоловік через ревнощі загнав ніж у шию своєму товаришеві.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Повідомлення про конфлікт, який виник між чоловіками у будинку в селі Крилів колишнього Корецького району, до поліції надійшло вчора, 26 лютого, близько 19:10.

Встановлено, що у будинку 35-річного жителя села Крилів розпивали спиртні напої 58-річний дядько, співмешканка та 37-річний товариш, який приїхав у гості із Хмельниччини.

Близько 19:00 між господарем та гостем виник конфлікт, який швидко переріс у бійку. Під час сутички 35-річний чоловік спочатку наніс один удар по голові поліном 37-річному, а потім вдарив його кухонним ножем в шию.

«Як пояснив затриманий поліцейським, так вчинив через ревнощі до своєї 35-річної співмешканки», - йдеться у повідомленні.

Медики швидкої допомоги намагалися врятувати життя потерпілому, втім від отриманих травм він помер на місці події.

35-річного жителя села Крилів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Відомо, що сім’я не є благополучною та виховує троє малолітніх дітей, які на момент вчинення злочину перебували в іншій кімнаті.

Читайте такожЗавдав 16 ударів ножем: чоловік через ревнощі зарізав дівчину в Кривому Розі

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко