У Рівненській області чоловік через ревнощі загнав ніж у шию своєму товаришеві.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
Повідомлення про конфлікт, який виник між чоловіками у будинку в селі Крилів колишнього Корецького району, до поліції надійшло вчора, 26 лютого, близько 19:10.
Встановлено, що у будинку 35-річного жителя села Крилів розпивали спиртні напої 58-річний дядько, співмешканка та 37-річний товариш, який приїхав у гості із Хмельниччини.
Близько 19:00 між господарем та гостем виник конфлікт, який швидко переріс у бійку. Під час сутички 35-річний чоловік спочатку наніс один удар по голові поліном 37-річному, а потім вдарив його кухонним ножем в шию.
«Як пояснив затриманий поліцейським, так вчинив через ревнощі до своєї 35-річної співмешканки», - йдеться у повідомленні.
Медики швидкої допомоги намагалися врятувати життя потерпілому, втім від отриманих травм він помер на місці події.
35-річного жителя села Крилів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Відомо, що сім’я не є благополучною та виховує троє малолітніх дітей, які на момент вчинення злочину перебували в іншій кімнаті.
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