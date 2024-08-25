Вбивство Фаріон: стало відомо, у чиїй квартирі знайшли пістолет

Справжнє знаряддя вбивства мовознавиці поліція шукає й досі.

Поліція досі шукає справжнє знаряддя вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Пістолет "Форт 12-Р", який виринув у кримінальному провадженні, знайшли у квартирі колишньої менеджерки "Дніпромлин".

Як пише "Главком" з посиланням на матеріалів судового реєстру, обшук помешкання експрацівниці "Дніпромлин" відбувся 14 серпня на підставі ухвали Галицького районного суду Львова. Вказану квартиру жінка орендує з братом протягом чотирьох років. Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили, окрім пістолету "Форт 12-Р", магазин до вогнепальної зброї, 150 набоїв, наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуль, два мобільні телефони, планшет, дві книжечки, пару червоних рукавиць, три гумові кульки і готівку 100 євро та $1,9 тис.

Екс-менеджерка у суді під час розгляду клопотання слідчого про арешт вилученого майна заперечила проти арешту готівки. Вона заявила, що це були особисті заощадження. Наступного дня після обшуків жінку звільнили.

Відео дня

Суд частково задовольнив клопотання слідчого про арешт майна і зобов’язав його повернути вилучену готівку власниці. Крім цього, Галицький райсуд Львова наклав арешти на заготовку для глушника, металеве свердло, металевий різець, вилучених в автогаражному кооперативі "Супутник-3". Також арештовано предмет, схожий на глушник з бронзовою втулкою і товарні чеки "Нової пошти", знайдені в особи, яка пересилала посилки підозрюваному у вбивстві Фаріон В’ячеславу Зінченку.

Справа Фаріон

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави. Хлопець не визнає себе винним. Він відмовився надавати свідчення.

Адвокат підозрюваного Ігор Сулима вважає, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон немає. Зокрема, за його словами, не було знайдено ні пістолета, ні інших речей.

Також повідомлялось про те, що правоохоронці виявили будинок у лісовій місцевості на околицях Львова, де міг перебувати підозрюваний у вбивстві.

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