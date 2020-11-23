Відкрито кримінальне провадження, підозрюваного затримали.

У Києві 37-річний чоловік під час сексу задушив свою колишню дівчину.

Читайте такожКиянин жорстоко вбив власну тещу (фото, відео)Як пише «Обозреватель», інцидент стався 20 листопада у квартирі загиблої на Чоколівському бульварі (Солом'янський район).

За словами інформаційного джерела, киянин подзвонив в поліцію та сказав, що його екс-кохана перестала подавати ознаки життя.

У підсумку з'ясувалося, що смерть настала в результаті механічної асфіксії (були закриті ніс і рот).

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України. Підозрюваний у вбивстві затриманий.

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Автор: УНІАН