Смерть настала в результаті механічної асфіксії / фото apostrophe.ua
У Києві 37-річний чоловік під час сексу задушив свою колишню дівчину.
Читайте такожКиянин жорстоко вбив власну тещу (фото, відео)Як пише «Обозреватель», інцидент стався 20 листопада у квартирі загиблої на Чоколівському бульварі (Солом'янський район).
За словами інформаційного джерела, киянин подзвонив в поліцію та сказав, що його екс-кохана перестала подавати ознаки життя.
У підсумку з'ясувалося, що смерть настала в результаті механічної асфіксії (були закриті ніс і рот).
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України. Підозрюваний у вбивстві затриманий.
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