Затримали чоловіка у момент, коли той намагався зарізати жінку із дитиною.

Зловмисником, який у Кривому Розі вбив двох осіб та поранив ще вісьмох, виявився 29-річний місцевий мешканець. Вбити людей йому наказав "голос".

Про це написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

"Ним виявився 29 річний житель Кривого Рогу – Тарас Усенко. Факту вбивств він не заперечував і прямо заявляв те, що він "прийшов з пекла", те, що "він Бог", що якийсь "голос" наказав йому вбити 15 осіб", - повідомив він.

Затримали чоловіка у момент, коли той намагався зарізати жінку із дитиною.

За словами родичів Усенка, той їздив працювати в Чехію, звідки рік назад повернуся іншою людиною.

"Став говорити про якихось демонів. Але не вів себе агресивно", – цитує родичів Геращенко.

Під час обшуку у помешканні вбивці на стінах поліція знайшла "дивні містичні символи і концентричні малюнки". Трактувати їх будуть експерти в психіатрії.

Геращенко підтвердив, що в результаті нападу загинули батько і син.

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На опублікованому відео, чоловік стверджує, що звертався до відділення поліції, щоб вони завадили йому скоїти вбивство.

"Поліція буде проводити детальне слідство для визначення кола спілкування підозрюваного в подвійному вбивстві і пораненні 8 осіб для розуміння – чи не було ця трагедія натхненна кимось іншим. Чи не було тут факту навіювання, підбурювання", – підсумував заступник міністра.

Вбивство у Кривому Розі: що сталося

7 листопада у Кривому Розі близько 15:20 до поліції надійшов сигнал про те, що невідомий чоловік на вулиці у Металургійному районі кидався на людей з ножем. Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким він завдав численні ножові поранення. В результаті двоє осіб померли на місці, а вісім доставлені до лікарні, серед постраждалих – 8-річна дитина.

Нападника затримали і доставили до Криворізького відділу поліції. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження.

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Автор: Олег Давигора