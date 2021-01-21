Одесит вбив власного батька і чоловіка, який орендував у нього житло, після чого вийшов на вулицю з частинами їхніх тіл.

Стали відомі нові подробиці моторошного вбивства двох людей в Одесі, скоєного напередодні 30-річним місцевим жителем Дмитром П.

Як пише "Страна" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, зловмисник у квартирі батьків зарізав власного 53-річного батька і 33-річного орендаря кімнати. Батькові чоловік відрізав голову, з якою потім вийшов на вулицю. Другій жертві він вирізав нутрощі, якими обмотався сам.

Сусіди кажуть: підозрюваний давно поводився дивно. Міг стояти довгий час на одному місці й бурмотіти слова. Раніше він працював в одному з готелів міста, але був звільнений за неадекватну поведінку і вживання наркотиків. Кілька місяців він був безробітним.

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ЗМІ з посиланням на джерела пише, що вбивство було скоєно в стані наркотичного сп'яніння. Вдома у зловмисника знайшли пакетики зі слідами кристалів, ймовірно від синтетичних наркотиків.

"Після їх вживання наслідки бувають найстрашніші. Крім того, хлопець давно виявляв явні ознаки психічного розладу. Після затримання поводився дуже неадекватно. Але він розуміє, що вбив двох людей, у тому числі рідного батька. Говорив, що це була жертва, йому - богу. Мовляв, він спустився на землю, але не зустрів тут шанування. Люди забули бога, і він розлютився" - пише видання з посиланням на джерела в поліції.

Жорстоке вбивство в Одесі: що сталося

20 січня в Одесі затримали підозрюваного у вбивстві двох осіб. Повідомлялося, що чоловік відрізав голову своєму батькові, і ходив з нею по вулиці. Зловмисник також був обмотаний людськими нутрощами. У квартирі багатоповерхового житлового будинку був виявлений обезголовлений труп, а також ще одне тіло зі споротим животом.

Підозрюваний працював у п'ятизірковому готелі "Дюк", розташованому в провулку Чайковського, звідки був звільнений"за психи на роботі і перебування в наркотичному сп'янінні".

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Автор: УНІАН