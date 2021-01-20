Жертвами зловмисника стали його батько, якого він обезголовив, і 32-річний чоловік, який був другом сім'ї.

В Одесі встановлено особу другої жертви зловмисника, який ходив по проспекту Небесної Сотні з людською головою.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Одеської обласної прокуратури, сьогодні в поліцію надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить по вулиці з людською головою в руках.

«30-річного чоловіка затримали. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника працівники правоохоронних органів виявили тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті. За попередніми даними, потерпілими виявилися батько затриманого і друг сім'ї», - уточнили в прес-службі.

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Наразі тривають невідкладні слідчі дії, за результатами яких буде вирішено питання про обрання затриманому запобіжного заходу тощо.

Водночас у Telegram-каналах з'явилося повідомлення про особу затриманого та його жертви.

Зазначається, що підозрюваний працював у п'ятизірковому готелі «Дюк», розташованому у провулку Чайковського, звідки був звільнений «за психи на роботі і перебування в наркотичному сп'янінні».

Жертвами зловмисника став його батько і 32-річний чоловік, який був, імовірно, другом сім'ї.

У Telegram-каналах називаються імена і прізвища затриманого і загиблих.

Жорстоке вбивство в Одесі: деталі злочину

Сьогодні в Одесі затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві двох осіб. Повідомлялося, що чоловік відрізав голову своєму батькові, і ходив з нею по вулиці. Зловмисник також був обмотаний людськими нутрощами. У квартирі багатоповерхового житлового будинку було виявлено обезголовлений труп, а також ще одне тіло з розпореним животом.

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Автор: Лариса Козова