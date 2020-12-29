Потерпілого жорстоко побили і кинули помирати в полі.

В Одеській області до 13 років в'язниці засуджено іноземця за розбійний напад і вбивство місцевого жителя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, Роздільнянська місцева прокуратура підтримала обвинувачення в суді стосовно жителя Молдови.

"Іноземець скоїв розбійний напад і забив до смерті 57-річного чоловіка», - повідомили в прес-службі.

Вироком районного суду зловмисника визнано винним за ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 289 (викрадення автомобіля), ч. 2 ст. 121 (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Його засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Слідством встановлено, що в червні минулого року засуджений, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, разом з іще одним чоловіком, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, напали на потерпілого. Вони побили чоловіка біля воріт його будинку в одному із селищ Роздільнянського району.

Надалі зловмисники проникли у приміщення господаря і викрали його майно. Після чого поклали побитого чоловіка до салону його ж автомобіля та вивезли в поле, де залишили вмирати. Від численних тяжких тілесних ушкоджень, зокрема травм головного мозку, потерпілий помер.

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Автор: Лариса Козова