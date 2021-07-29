Хижачка ледь не розтерзала доглядача екопарку під час годування — чоловіка оперували півтори години.

В Полтавської області на працівника екопарку напала пантера — за життя чоловіка борються медики.

Про це повідомляє "Коло".

Інцидент стався близько 11: 00 29 липня в селі Ковалівка в передмісті Полтави. Коли 33-річний розносник корму увійшов у вольєр пантери, та напала на нього зі спини, повалила на землю і схопила зубами за голову.

"Всі працівники схопили палиці і кинулися до клітки з пантерою, але вона не відпускала голову жертви. Якось людям вдалося відбити чоловіка у хижака. Хтось в цей час викликав швидку", — цитує видання очевидців.

Читайте такожТигр роздер на смерть доглядача з суперником, щоб спаритися з самкоюЗакривавленого потерпілого в стані середньої тяжкості госпіталізували та півтори години оперували. Близько 17:00 він прийшов до тями.

В обласному управлінні Нацполіції підтвердили факт події та зазначили, що з'ясовують обставини нещасного випадку.

Адміністрація екопарку жодним чином коментувати подію відмовилася.

Як вже повідомляв УНІАН, у лютому в зоопарку в місті Мена (Чернігівська область) тигр Шакур вбив 47-річного доглядача, який стежив за ним три роки.

Автор: Станислав Кожемякин