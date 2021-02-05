Долю тварини вирішать після завершення роботи комісії Управління праці.

З'явилися подробиці нещасного випадку в зоопарку в місті Мена в Чернігівській області, де тигр Шакур вбив свого наглядача, який був йому другом протягом трьох років.

Як пише ТСН, чоловік знав всі звички своєї тварини, знав улюблені страви, вони довіряли один одному, але щось пішло не так.

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"Коли 47-річний доглядач зайшов у вольєр погодувати тварину, тигр напав на нього і прокусив шию. Чоловік помер ще до приїзду "швидкої", - йдеться в повідомленні.

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За фактом події поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України.

Чоловік працював у зоопарку з 2009 року. Під час годування тигра він повинен був бути не один, але з якихось причин зайшов в клітку сам. Що буде з тигром, поки невідомо.

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Автор: УНІАН