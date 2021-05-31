У постраждалої діагностували рани обох ніг та призначили амбулаторне лікування.

В місті Кременчук Полтавської області госпіталізували трирічну дитину, на яку напав собака.

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Про це повідомляє «Кременчуцька газета», посилаючись на службу оперконтролю мерії Кременчука.

У постраждалої дівчинки діагностували укушену рану нижньої третини правої гомілки, та таку ж травму лівого гомілково-ступеневого суглоба.

Дитині надали допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Водночас не повідомляється, чи мав собака власників та щеплення.

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Автор: Дмитро Захаров