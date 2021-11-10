Інші діти також підтвердили, що вихователька била хлопчика по обличчю.

У Житомирі мати вихованця одного з дитсадків міста звинувачує виховательку у побитті свого сина. Жінка нібито вдарила 6-річного хлопчика, бо той не хотів робити аплікацію.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Мешканка Житомира розповіла, що помітила на обличчі сина синець, коли привела його додому після дитсадка. Жінка одразу почала розглядати травму та вирішила, що це - слід від удару. Вона розпитала сина про синець, хлопчик розповів мамі, що його била вихователька.

Жінка написала у батьківський чат та виклала фото з синцем. Виявилося, що інші діти бачили, як вихователька била хлопчика через аплікацію. За словами вихованців дитсадку, які розповіли про інцидент своїм батькам, педагог вдалася до агресії, бо 6-річний Віктор не хотів робити півника.

Читайте такожПід Києвом у приватному дитсадку вихователі загубили хлопчика і навіть не кинулися на пошуки дитиниЗвичайно, обурена матір пішла до виховательки, проте вона усе заперечувала. Нині педагог пішла у відпустку, за неї "тримає удар" завідувачка садочку. Керівниця закладу також відмовляється вірити в інцидент та каже, що у виховательки була бездоганна репутація.

За словами завідувачки, матір нічого не казала про синець, коли забирала хлопця з дитсадка. Хлопчик нібито міг травмуватися вже вдома. Також матері показали відео, на якому її син з посмішкою біг до виховательки - це, мовляв, свідчить про те, що педагог завжди була доброю з дитиною.

Проте жінці недостатньо виправдань. Вона вирішила довести справу до кінця та зафіксувала синець й звернулася до відділу освіти. Перша заступниця керівника департаменту відділу освіти розповіла, що установа залучить до розслідування психологів та проведе анкетування батьків.

Також матір сина, якого нібито побила вихователька, звернулася до поліції. Там відкрили кримінальне провадження. Жінка каже, що не хоче переводити хлопчика в іншу групу та не хоче аби у садочку постраждала ще хоча б одна дитина.

Якщо ж провина виховательки буде доведена та виявиться, що вона дійсно била дитину, їй загрожує відповідальність. Жінці можуть присудити виправні роботи або навіть до 2 років тюрми.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Запорізькій області дівчинка сильно травмувалася в дитсадку, а вихователі не надали дитині допомогу.

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Автор: Поліна Кузенко