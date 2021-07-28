Сама правопорушниця - кандидат на посаду Головного держінспектора в Державну прикордонну службу України.

У Києві жінка з ознаками сп'яніння сіла за кермо свого авто на очах у поліцейських. Після того як її зупинили за п'яну їзду, вона почала кричати про свій статус і влаштувала скандал з копами.

Буйною киянкою виявилася дружина столичного митника, яка сама претендує на високу посаду в Держмитниці, повідомив "Київ Оперативний"в Facebook.

Так, 28 липня у спільноті з'явилася інформація про те, що на лінію 102 надійшов виклик через незначний конфлікт в магазині "АТБ" на вулиці Лобановського. Копам не довелося втручатися в інцидент, бо його вирішили ще до їх приїзду. Однак охоронець магазину підійшов до поліцейських і вказав їм на жінку.

За словами охоронця, ця жінка була п'яною і приїхала на місце події на автомобілі Mazda. Поліцейські упевнилися в тому, що у невідомої дійсно були ознаки сп'яніння. Вони попередили жінку про те, що їй не можна сідати за кермо. Але вона слова копів проігнорувала.

Ці ж поліцейські наздогнали і зупинили жінку, проте її реакція була дивною. Вона почала голосно кричати, що насправді не сідала за кермо, а просто гуляла з собакою. При цьому вона помітно похитувалася і погрожувала копам своїм "авторитетом".

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За даними "Києва Оперативного", буйна громадянка - дружина столичного митника Сергія Василенка. Сама вона - Ганна Василенко-кандидат на посаду "головного державного інспектора" в Держмитниці.

Поліцейські склали всі необхідні акти і запросили громадянку до суду для подальших розглядів. Жінка намагалася відмовитися від поїздки до суду, проте перенести візит їй так і не вдалося.

Повідомляється, що порушниця, яка влаштувала скандал через п'яну їзду, вже двічі була засуджена за водіння напідпитку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Львові п'яний водій потрапив у ДТП і заснув під час оформлення протоколу.

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Автор: Поліна Кузенко