Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху банківського терміналу.

У Києві минулої ночі невідомі підірвали відділення банку, в результаті вибухом пошкоджено вхідні двері, платіжний термінал та припаркований поруч автомобіль.

Читайте такожПопросив мобільний телефон: в Одесі дівчина вдарила чоловіка ножем у груди (відео)Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, о 3:25 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Градинській вибухом пошкоджено банківський термінал.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи Деснянського управління поліції та столичного главку, експерти-вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками та патрульні.

Встановлено, що невідомий виламав двері банківського відділення, кинув у коридор ймовірний саморобний вибуховий пристрій і втік. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

«Поліцейські розшукують правопорушника. Зібрані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох років», - зазначили в поліцейському главку.

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Автор: Інна Андаліцька