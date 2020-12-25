Внаслідок вибуху постраждалих немає, однак пошкоджено вікна та фасад закладу.

На столичній Оболоні зранку прогримів вибух біля ресторану.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, близько 4-ї години ранку правоохоронцям надійшла інформація про те, що на вулиці Автозаводській біля одного з ресторанів стався вибух.

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«Правоохоронці переглянули камери відеоспостереження та встановили, що за кілька хвилин до вибуху до ресторану підійшов невідомий чоловік, поставив біля східців пакет із невідомим вмістом та пішов, а згодом стався вибух», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху постраждалих немає, однак пошкоджено вікна та фасад закладу. Спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмету, що вибухнув.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років. Правоохоронці розшукують особу, яка причетна до кримінального правопорушення.

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Автор: УНІАН