Проводиться розбір конструкцій будинку.

Речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий зазначає, що наразі з’ясовується, хто ще міг бути у квартирах постраждалого від вибуху багатоповерхового будинку в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Хорунжий зазначив, що сьогодні о 03:32 надійшло повідомлення про вибух у 16-поверховому житловому будинку у Дніпровському районі Києва. О 03:44 рятувальники почали евакуацію людей та гасіння пожежі.

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"Вибухом було зруйновано чотири квартири, а також шість квартир пошкоджено. Нам вдалося евакуювати фактично на початку цієї надзвичайної ситуації 18 осіб. В ході врятували ще двох осіб", - розповів речник.

Унаслідок вибуху загинуло двоє людей, постраждали – п‘ятеро, з них троє госпіталізовані.

"На місці зараз працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Працює мобільна оперативна група ДСНС України. Додатково залучено ще мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України", - повідомив Хорунжий.

Він додав, що на місці наразі проводиться розбір конструкцій.

Загалом на місці працює 188 осіб та 67 одиниць техніки. Також на місці працюють психологи. Їхню допомогу на місці отримали вже 10 людей. Крім того, людям на місці надають їжу.

"Всі служби працюють. Національна поліція, зокрема з’ясовує тих, хто міг ще перебувати в квартирах в епіцентрі вибуху, і з’ясовує їхні прізвища, імена", - сказав речник ДСНС.

Хорунжий також зауважив, що попередня причина трагедії – це вибух газу.

Крім того, у коментарі УНІАН він зазначив, що пожежа внаслідок вибуху складала близько 250 квадратних метрів. Її було локалізовано о 05:45.

Речник також повідомив, що тіла двох загиблих було виявлено на сьомому поверсі будинку.

Вибух у багатоповерхівці Києва

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 22 червня у 16-поверхівці у Дніпровському районі Києва, по вулиці Малишка, стався вибух. У Національній поліції назвали можливою причиною вибуху витік газу в одній з квартир.

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