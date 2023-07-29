Підсудний влаштував вибух в приміщенні суду, внаслідок чого загинув.

На початку липня Ігор Гуменюк, підозрюваний у здійсненні вибуху під Верховною Радою в серпні 2015 року, здійсний самопідрив в приміщенні Шевченківського райсуду Києва, де вісім років тривав розгляд справи проти нього. За версією ДБР, правоохоронці не проводили особистий обшук підозрюваного, що й дозволило йому потрапити у приміщення суду з вибухівкою.

Слідство встановило, що підсудний тривалий час готувався до втечі з під варти і просто у СІЗО зміг зібрати вибухівку. Це підтвердили судова військова експертиза і експертиза речовин, які установили, що залишки речовин у камері фігуранта ідентичні тим, які спричинили вибух.

"Спільники передавали йому до слідчого ізолятора вибухівку невеликими частинами під виглядом ліків. Чоловік кустарно виготовив так званий "пояс шахіда" та кілька саморобних вибухових пристроїв. Він планував підірвати їх у приміщенні суду та втекти, використовуючи паніку. ... У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин, зокрема гексогену. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду", - інформує Державне бюро розслідувань.

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В ДБР з'ясували, що під час перебування Гуменюка в СІЗО та його перевезення до суду відповідальні посадовці ДУ "Київський слідчий ізолятора" та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не його перевіряли речі.

"Внаслідок їхньої службової недбалості загинув підозрюваний, який встиг поранити вибуховими пристроями кілька поліцейських", - стверджують у бюро.

У зв'язку з цим про підозру повідомили п’яти правоохоронцям. Три працівника СІЗО підозрюються у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ), за що передбачено позбавлення волі на термін від 2 до 5 років. Ще два військовослужбовці НГУ підозрюються у порушенні статутних правил вартової служби (ч.3 ст. 418), їм загрожує від 3 до 7 років років ув'язнення. Також встановлюються інші особи, які сприяли у вчиненні злочину.

Вибух в Шевченківському райсуді Києва - що треба знати

5 липня 2023 року у Шевченківському районному суді Києва розглядалася справа Ігоря Гуменюка. Після судового засідання Гуменюк закрився з двома конвоїрами в туалеті суду та підірвав вибуховий пакет. Пізніше стало відомо про ще один вибух. Під час штурму приміщення суду постраждали два бійці КОРДу - їхні життя врятували захисні щити. Під час брифінгу очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що саме Гуменюк влаштував вибух.

Справу Ігоря Гуменюка розглядали вісім років. Чоловіка підозрювали у здійсненні вибуху під Верховною Радою в серпні 2015 року. За версією обвинувачення, 31 серпня 2015 року під час розгляду Верховною Радою так званого "Закону про особливий статус Донбасу", який був частиною умов Мінських угод, Гуменюк, який на той час служив у батальйоні "Січ" та був членом націоналістичної партії "Свобода", кинув гранату в солдатів Нацгвардії, які охороняли будівлю парламенту від протестувальників. Внаслідок цього загинули чотири солдати-строковики Нацгвардії, близько 140 осіб отримали осколкові поранення.

З 2015 року Гуменюк перебував під вартою у Лук'янівському СІЗО Києва. Адвокат Олександр Свиридовський зазначав, що тривалий розгляд справи призвів до того, що його підзахисний був у пригніченому стані.

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