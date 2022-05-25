Повідомляється про інцидент у дворі одного з будинків, попередньо потерпілих немає.

В Умані в середу, 25 травня, пролунав вибух. Інцидент стався у дворі одного з будинків, на місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Про це повідомив щойно у Telegram голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Попри затяжну тривогу, для нас минулось. Звуки вибуху, що чули уманчани, не пов'язані ані з роботою ППО, ані з ракетними обстрілами. Інцидент трапився у дворі одного з будинків. За попередньою інформацією, потерпілих немає", - написав Табурець.

За його словами, на місці працюють правоохоронці та рятувальники. Подробиці він пообіцяв оприлюднити згодом.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко повідомив, що у центральну частину Умані влучив снаряд. В результаті один цивільний загинув, а ще п'ятеро госпіталізовані до лікарні з різними пораненнями. Через атаку росіян в Уманському районі оголосили евакуацію населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок.

4 травня у Дніпрі та області, в Черкасах та Запоріжжі чули потужні вибухи. За словами голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, у регіоні працювали українські сили протиповітряної оборони.

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