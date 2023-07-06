Таким чином дорослий "виховував" неповнолітнього.

На Одещині до умовного строку покарання засуджено чоловіка, який саджав на ланцюг та бив по голові обухом сокири дитину. Це випливає з вироку Овідіопольського районного суду.

Згідно документу, подія сталася вночі 5 серпня 2022 року у квартирі фігуранта в селі Лібенталь Одеського району.

Як зазначається, чоловік закріпив хлопчику на шию один кінець металевого цепка, зафіксувавши його у виді нашийника, а другий кінець цепка приєднав до шафи. Як встановив суд, доросла людина це зробила через сварку з неповнолітнім, який "недотримувався побутової дисципліни".

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Також фігурант бив дитину обухом сокири по голові, внаслідок чого вона отримала тілесні ушкодження. Зокрема, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійну рану потилично-скроневої ділянки голови.

Звільнив зловмисник дитину тільки через три доби – 8 серпня о 16.00. В суді фігурант визнав свою провину.

Суд визнав його винним скоєнні злочину (за ч. 2 ст. 146 ККУ) та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим строком 3 роки.

За деякими даними, потерпілому, батьки якого загинули, - 10 років, фігурант – його дядько.

Схожі випадки знущання над дітьми

У вересні 2022 року правоохоронні органи повідомили, що на Одещині знущались над семирічним хлопчиком, який проживає у Березівському районі разом з рідною тіткою та її родиною, яка взяла опіку над племінником після смерті його батьків.

У поліції стверджували, що вказана родина на обліку Служби у справах дітей як така, що опинилась у складних життєвих обставинах, не перебуває. Раніше інформації щодо конфліктів у сім'ї або протиправних дій у відношенні дітей до органів поліції не надходило. Але встановлено, що дядько хлопця саджав його на ланцюг. Причина в тому, що нібито дитина робить шкоду, не слухається і тікає з дому. В той же час, зі слів сусіда, який зняв подію на телефон, він був свідком неодноразового вчинення домашнього насильства відносно дитини.

В поліції стверджували, що вказана подія мала місце у червні 2022 року, та свідок до поліції не звернувся, аргументуючи це тим, що не хотів псувати відносини з сусідами. Спільно зі службою у справах дітей було проведено оцінку рівня безпеки дитини та прийняте рішення щодо вилучення хлопчика з родини.