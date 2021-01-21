Поранений пенсіонер зміг дістатися до сестри та попросити про допомогу, його доставили в лікарню.

У Миколаївській області місцевий житель завдав тяжкі каліцтва власному батькові, відрізавши йому ніс, губу і статеві органи, після чого з рушниці відкрив вогонь по поліцейських.

Читайте також"Люди забули бога, і він розлютився": ЗМІ розкрили нові деталі моторошного вбивства в ОдесіПро це пише сайт "Новинам-N" з посиланням на місцевих жителів.

Повідомляється, що 55-літнього потерпілого доставили в лікарню швидкої медичної допомоги Миколаєва.

За попередньою інформацією, місцевий житель з невідомих причин напав на власного батька та порізав його ножем: відрізав частину носа, губу, статеві органи, наніс інші пошкодження.

Коли на місце подій прибули поліцейські, злочинець відкрив вогонь з мисливської рушниці. Після цього він забарикадувався в будинку і відмовляється звідти виходити, а при спробі штурму погрожує знову відкрити вогонь. На місце виїхали спецпризначенці.

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Як повідомили в Відділі комунікації поліції Миколаївської області, 36-річний зловмисник в ході конфлікту завдав каліцтва батькові 20 січня.

Поранений пенсіонер зміг дійти до місця проживання своєї сестри і попросити про допомогу, жінка викликала і "швидку", і поліцію.

55-річного потерпілого госпіталізували, а в будинок його сина 21 січня правоохоронці прибули для проведення слідчих дій.

Під час обшуку, злочинець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, відкрив стрілянину по поліцейських, поранивши кількох співробітників. Зараз їхньому життю нічого не загрожує.

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Автор: Катерина Шварц