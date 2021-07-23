Постраждала дівчина опинилася в лікарні з хімічними опіками голови III ступеня.

Мешканка міста Сарни потрапила в опікове відділення після невдалого фарбування. У дівчини хімічні опіки голови III ступеня.

Про це повідомляє місцеве видання СарныNews.

18-річна Анастасія хотіла зробити мелірування волосся і звернулася до перукаря, якого їй порадила подруга. Домовилися зустрітися у майстра вдома 24 червня.

"Мені нанесли фарбу. Через деякий час я повідомила, що відчуваю дискомфорт – сильно пече. Перукар сказала, що це нормально при меліруванні. Потім стало ще сильніше пекти та почала боліти голова. Тоді я попросила припинити процедуру, але перукар дофарбувала нижні волосся і тільки після цього почала змивати фарбу. При цьому сказала, що їй теж печуть пальці. Коли почали чесати та сушити, помітила, що випало багато волосся. І перукар сказала, що бачить почервоніння на потилиці", - розповіла постраждала.

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Через добу волосся у дівчини почали відвалюватися разом зі шкірою. Батькам вона зізналася в події лише 28 червня, після чого звернулася до сімейного лікаря, який направив до дерматолога і хірурга, а звідти – до травматолога.

Медики діагностували у постраждалої хімічний опік. 29 червня дівчину помістили в обласну лікарню на два тижні

За словами мами дівчини, перукар зізналася, що не має кваліфікації, вона самоучка і фарбує тільки друзів або родичів. Горе-майстер попросила не звертатися в поліцію і запевнила, що оплатить лікування, але через кілька днів перестала відповідати на повідомлення і дзвінки.

5 липня мама постраждалої приїхала додому до перукаря, але та відмовилася від усього, а тому числі й від оплати за лікування.

6 липня Анастасія написала заяву в поліцію через нанесення тілесних ушкоджень.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Херсонській області бармен випадково виплеснув на туристку палаючий коктейль. Нещасний випадок стався близько третьої години ночі в п'ятницю, 23 липня, в кафе курортного селища Залізний Порт. C великими опіками грудної клітини та шиї другого-третього ступенів жінку відправили до районної лікарні

Автор: Анастасія Горбачова