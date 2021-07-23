Змішавши для туристки вишуканий коктейль з міцним алкоголем, чоловік підпалив його, але потім випадково виплеснув на одяг відпочивальниці.

У Херсонській області бармен випадково виплеснув на туристку вогняний коктейль.

Про це повідомляє Херсон Типичный.

Нещасний випадок стався близько третьої години ночі в п'ятницю, 23 липня, в кафе у курортному селищі Залізний Порт.

"Дегустація коктейлів закінчилася опіками... Бармен вирішив "зачарувати" своїм досвідом молоду клієнтку", - йдеться в повідомленні.

За даним видання, змішавши для туристки вишуканий коктейль з міцним алкоголем, чоловік підпалив його, після чого пригостив 30-річну відпочивальницю з Кривого Рогу.

Читайте такожНа Львівщині 6-річний хлопчик через вибух петарди залишився без пальців на руках

"Сюрприз вдався, тільки не так, як розраховував бармен - звичайний коктейль став "коктейлем Молотова", від якого і легені згорали. Алкоголь пролився на одяг відпочивальниці і її охопило полум'ям. З опіками грудної клітини і шиї другого-третього ступенів жінку відправили в районну лікарню", - передають журналісти.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Денис Прядко