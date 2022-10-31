Шахрай послуговувався підробленим службовим посвідченням.

Правоохоронці затримали в Києві шахрая, який за півмільйона доларів гарантував підприємству уникнення санкцій Ради нацбезпеки і оборони.

Про це повідомили у прес-службах СБУ, ДБР та прокуратури.

"СБУ та ДБР затримали шахрая, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України. Чоловік обіцяв одній із комерційних структур "уникнення" економічних санкцій РНБО за хабар у 500 тис. доларів США. Також він "гарантував" використати свої "зв’язки" для закриття кримінального провадження щодо представників цієї компанії, до керівного складу якої раніше входив громадянин РФ", – йдеться в повідомленні.

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Шахрай із підробленим службовим посвідченням запевняв, що начебто може "вирішити" питання з Офісом Генпрокурора, Службою безпеки та РНБО.

"Жертвою" зловмисника стало підприємство, яке займається виготовленням металообробних верстатів. Компанія саме шукала консультантів щодо потенційного ризику таки потрапити до санкційних списків РНБО, бо донедавна до складу керівництва входив громадянин РФ і "депутат державної ради" в окупованому росіянами Криму.

Правоохоронці викрили шахрая і затримали його – під час отримання ним "передоплати" в розмірі чверть мільйона доларів.

З’ясувалося, що зловмисник – мешканець Дніпропетровщини – вже перебуває у державному розшуку за вбивство.

Наразі йому повідомлено про підозру в шахрайстві, що вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Останні санкції РНБО

20 жовтня президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції РНБО щодо митців, які підтримали політику російського лідера Володимира Путіна. Обмеження діятмуть протягом п'яти або десяти років.

Зокрема, до списку санкцій потрапили українські артисти - Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Седокова, Сніжана Єгорова та Оксана Марченко.

Згодом президент заявив, що Україна планує поширити світові санкції на всіх російських пропагандистів та зірок, які підтримують чи виправдовують терор.

Раніше цього місяця глава держави увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо екс-президента Віктора Януковича, бізнесмена Сергія Курченка, російського олігарха Олега Дерипаски та екс-міністра оборони Павла Лебедєва.

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