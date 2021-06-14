Маленький хлопчик випав з вікна в Тернополі / фото ua.depositphotos.com
У Тернополі дитина випала з вікна багатоповерхівки.
Як повідомляє обласна поліція, сьогодні, 14 червня, близько 16:00 шестирічний хлопчик впав із сьомого поверху.
За попередньою інформацією, дитина має розлади аутистичного спектра. Хлопчик оперся на москітну сітку і випав з вікна.
"Малолітнього з важкими травмами доправили до дитячої обласної лікарні. Працівники поліції встановлюють усі деталі нещасного випадку. Тривають слідчі дії", - розповіли правоохоронці.
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