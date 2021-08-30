Лікарям вдалося врятувати потерпілого.

У Харківській області 65-річному чоловікові різко стало зле після укусу шершня. Медикам вдалося його врятувати.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на Facebook-сторінці.

"Анафілактичний шок у результаті укусу шершня став причиною клінічної смерті 65-річного жителя Харківського району", – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався вранці 29 серпня.

Читайте такожВ Одесі хлопчика вкусив дельфін: дитині наклали шви (фото, відео) Лікарі провели реанімаційні заходи та відновили серцево-легеневу діяльність у потерпілого.

Чоловіка госпіталізували.

Нещодавно на Сумщині дитину вкусила аргіопа Брюнніха, також її називають павук-оса. Інцидент стався в Глухові, від зустрічі з небезпечною істотою постраждав 12-річний хлопчик.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Шварц