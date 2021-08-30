У Харківській області 65-річному чоловікові різко стало зле після укусу шершня. Медикам вдалося його врятувати.
Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на Facebook-сторінці.
"Анафілактичний шок у результаті укусу шершня став причиною клінічної смерті 65-річного жителя Харківського району", – йдеться в повідомленні.
Інцидент стався вранці 29 серпня.
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Чоловіка госпіталізували.
Нещодавно на Сумщині дитину вкусила аргіопа Брюнніха, також її називають павук-оса. Інцидент стався в Глухові, від зустрічі з небезпечною істотою постраждав 12-річний хлопчик.
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