У Києві водій автомобіля з написом сервісу міського таксі "Uber" вирішив похизуватися зброєю на дорозі.
На викладеному в мережі ролику чоловік показує з вікна транспорту пістолет і розмахує ним, іншою рукою ведучи машину.
У салоні крім чоловіка були ще люди, та жоден з пасажирів не відреагував. Кадри порушення зняли з авто, яке проїжджало повз.
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Однак порушнику не вдалося обминути патруль поліції. Вже невдовзі його зупинили правоохоронці.
«Вночі на Богатирській водій таксі Uber на Renault хотів повипендрюватися перед своїми кєнтами і тому дістав якийсь пістолет. Цим пістолетом він вирішив полякати інших водіїв. Один з водіїв викликав поліцію. Виявилось, що це пневматичний пістолет, але заява на великого бандита все одно написана», – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Київ оперативний.
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