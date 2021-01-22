Президент поспілкувався із врятованими з пожежі.

П’ятеро врятованих із будинку для літніх, який горів напередодні, і які не дістали під час пожежі загрозливих ушкоджень, були доправлені до хоспісу 17-ої лікарні Харкова.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, тут нині четверо людей. Чоловіка, що отримав отруєння чадним газом, після надання допомоги в іншій лікарні перевели до лікарні невідкладної допомоги. Отже, тут наразі троє чоловіків і одна жінка. Їхній вік від 57 до 81 року. Одна людина - з Донецької області, інші - з Харківської. Усі вони не можуть пересуватися самостійно.

«Два чоловіка абсолютно контактні. Вони надають всі відповіді, спілкуються задовільно. І двоє людей з обмеженням у спілкуванні. У зв’язку з тим, що вони мали і до прибуття до нашої лікарні проблеми зі здоров’ям. Ми пропонуємо їм залишитися. І це буде залежати і від самого пацієнта, і від їх родичів», - каже головний лікар лікарні 17 Дмитро Черепов.

Їхніх родичів вже розшукали. З деякими медики говорили телефоном і лише кілька людей навідали врятованих пацієнтів з приватного хоспісу.

Про умови перебування там розповів президент після спілкування із чоловіком, що дістав травму хребта. Він розповів, що до приватного хоспісу його здала донька за 12 тисяч гривень на місяць. «Людина ця, яка постраждала, він сказав, що він лежав у палаті разом ще з трьома - було чотири людини. Він каже, що вони були психічно нездорові люди. Це повністю різні пацієнти, вони не можуть перебувати разом», - підкреслив Зеленський.

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові

21 січня, у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, 5 госпіталізували.

За попередніми даними, причиною займання стало необережне поводження з електронагрівальними приладами. За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поліцейські вирішують питання про затримання власниці будинку, в якому сталася пожежа.

У Харківській ОДА повідомили, що зазначений будинок нелегальний.

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Автор: Андрій Василюк