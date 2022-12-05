Зловмисником виявився керівник колишньої філії підконтрольного РФ "Міжнародного розрахункового банку", який відкривав свої псевдовідділення в окупованих районах півдня України.

Служба безпеки України затримала в Херсоні колишнього керівника банку РФ, який за вказівкою гауляйтера Володимира Сальдо вводив у місті "рубльову зону".

Як повідомляє прес-центр СБУ, ще одного пособника ворога викрито в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Зловмисником виявився керівник колишньої філії підконтрольного РФ "Міжнародного розрахункового банку", який відкривав свої псевдовідділення в окупованих районах півдня України.

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"Саме через цю російську "фінустанову" гауляйтер захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо намагався влаштувати в регіоні понад 200 банківських "представництв" країни-агресора. Таким чином рашисти планували здійснити примусове введення "рубльової зони" на окупованій території регіону і забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ", - йдеться в повідомленні.

У СБУ додають, що більша частина з отриманих грошей мала йти на фінансування війни проти України, для цього агресор планував використати "досвід" створення розгалуженої мережі російського банка в захоплених районах Донецької та Луганської областей.

Встановлено, що під час окупації Херсону таке завдання в українському місті виконував колишній працівник місцевого банку. На початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників і добровільно погодився очолити одне з відділень російської фінустанови.

Своє "робоче місце" він облаштував в будівлі тимчасово захопленого українського державного банку. Перебуваючи на "посаді", ворожий поплічник змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях і відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації.

Зазначається, що після звільнення Херсону зловмисник спробував "залягти на дно" в одній із міських лікарень. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Колаборанти в Херсоні

У ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні затримали двох колаборантів, які викрадали українців до катівень окупантів. Вони намагалися сховатися на території міста, проте їх усе одно знайшли.

В Одесі судитимуть екс-правоохоронця з Маріуполя, який катував українців на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.