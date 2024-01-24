Готову продукцію зловмисник розливав у брендовану тару під виглядом горілки, коньяку або віскі.

В Одеській області виявили "виробництво" алкогольних напоїв, після вживання яких люди помирали сім’ями.

Як повідомили у Бюро економічної безпеки України, детективи припинили незаконну діяльність підпільного виробництва алкогольних напоїв в одному з районів Одеси.

Встановлено, що чоловік облаштував нежитлове приміщення, де в антисанітарних умовах кустарним методом виготовляв алкогольні напої.

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"Він купував спирт, змішував його з водою, додавав відповідні барвники. Готову продукцію розливав у брендовану тару під виглядом горілки, коньяку або віскі", - розповіли у БЕБ.

Надалі підроблені "елітні" напої чоловік збував на місцевих ринках.

Йдеться, що детективи теруправління БЕБ провели обшуки у приміщенні так званого виробництва та вилучили помпу для перекачування рідини, лійки, різні тетрапаки з рідиною схожою на горілку. Також вилучили бочки об’ємом 200 та 25 літрів з якоюсь каламутною рідиною, що мала запах спирту.

Окрім того, правоохоронці знайшли полімерні каністри об'ємом 25 л й картонне пакування для готової продукції. Орієнтовна вартість вилученого становить 1,4 млн грн.

Наразі встановлено щонайменше вісім осіб, які отруїлися та померли саме через це "виробництво". За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, масове отруєння зафіксовано у селі Старостине Роздільнянського району.

За даними слідства, постачальник сурогату підзаробляв на продажу алкоголю, який виготовляв у домашніх умовах з використанням метилового спирту що закуповував через інтернет. Придбавши метанол, чоловік виготовив алкогольні напої, зокрема, "горілку" збув знайомій продавчині продуктового магазину у вказаному селі.

"Куплені у підприємливого чоловіка 5 л алкоголю вона реалізовувала в роздріб покупцям в крамниці села. Внаслідок вживання "горілки" померло 8 жителів села, ще 4 людей отримали отруєння", - розповіли у пресслужбі.

Як уточнили в прокуратурі, продавчиню крамниці та її постачальника, які є жителями Роздільнянського району, затримали. Наразі прокуратура стосовно них скерувала до суду обвинувальний акт за фактом незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв, що призвело до масового отруєння та смерті людей (ч. 3 ст. 204 КК України).

Також під час слідства встановлено місце перебування та особу постачальника сировини, який реалізовував спиртовмісну продукцію, зокрема метанол, по всій території України.

"У ході обшуків за місцем його незаконної діяльності, в місті Дніпро, вилучено близько 6 тонн спиртовмісної продукції, з яких 2 тони - метанол", - додали у відомстві.

Деталі про потерпілих

У прокуратурі УНІАН також розповіли, що потерпілі - люди різного віку, в деяких випадках вмирали сім’ями. Всі встановлені факти загибелі від отруєння сталися у липні протягом кількох днів. Наприклад, жінка, 1962 року народження, придбала два літри "горілки", яку вживала вдома разом зі своїм 39-річним сином. Наступного дня їй стало погано, "швидка" відвезла жінку до Роздільнянської багатопрофільної лікарні, де було встановлено попередній діагноз - алкогольна інтоксикація, кома неясної етіології. Через кілька годин потерпіла померла у реанімації. Як уточнили у прокуратурі, її сина було знайдено мертвим вдома.

Також алкоголь придбали два чоловіки, 1988 року народження та 1976 року народження. Надалі, перебуваючи в полі, за селом Старостине, вони вживали "горілку" разом зі своїм 45-річним знайомим. Наступного дня двох перших було доставлено до лікарні, де їх не змогли врятувати, третього - знайшли мертвим у його власному автомобілі.

Кілька днів мучився у реанімації та помер чоловік, 1977 року народження. Інший споживач, 41-річний чоловік, придбав лише 0,25 л суміші, яку йому продали під виглядом все тієї ж горілки. Коли йому стало погано, до лікарні не звернувся, потім його доставили до реанімації, але було вже запізно.

Також трагедія сталася з цілою родиною - літнім подружжям, їхнім сином та невісткою. Молоду жінку навіть намагалися врятувати у приватній лікарні в Одесі, куди її доставили з Роздільнянської багатопрофільної лікарні, але намагання лікарів виявилися марними.

"У всіх восьми померлих, згідно з висновком експертизи, причина смерті одна – отруєння метанолом", - наголосили у прокуратурі.

У правоохоронних органах кажуть, що наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло осіб причетних до злочину.

До України потрапив отруйний чай

У січні стало відомо, що з Німеччини в Україну експортували різні чайні суміші, що містив жасмин китайського походження. У складі продукту виявили залишки пестицидів, зокрема хлорпірифос. Виробником чаю значиться німецька компанія Kirchner Fischer & Co, в Україні продукцію отримувало столичне ТОВ "Світ чаю". За даними Американської академії педіатрії, пренатальний вплив хлорпірифосу спричиняє меншу вагу дитини при народженні, зниження рівня IQ, втрату робочої пам'яті, порушення уваги та затримку розвитку моторики. Також може статися отруєння пестицидами, що приведе до судом, паралічу дихання та навіть смерті.

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