Зелені красуні спалахнули миттєво, вогонь швидко охопив весь мікроавтобус.

У Миколаєві сталася ялинкова пожежа. Там загорівся вантажний бус із зеленими красунями.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ялинки привезли на продаж, проте розвантажити їх не встигли. Дерева спалахнули миттєво. Вогонь швидко охопив весь мікроавтобус і перекинувся на сусідню машину.

Пожежа трапилася на дорозі поруч із ринком. Аби вогонь не перекинувся ще далі, його гасили одразу два відділення ДСНС.

На щастя, обійшлося без потерпілих. Причина займання нині не відома. Проте зрозуміло, що власник ялинок вже не зможе заробити на їх продажу. Свідки інциденту знімали ялинкову пожежу на відео, згодом ролики почали з'являтися у соціальних мережах.

Читайте такожСлідчі з'ясовують, де новорічна ялинка з київського залізничного вокзалуЗгодом прес-служба ДСНС Миколаєва також показала відео з гасінням пожежі. Виявилося, що декілька ялинок все ж вдалося врятувати з вогню. Проте вони втратили товарний вигляд, тому їх скоріше за все ніхто не купить.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в окупованому Луганську біля ялинки натовп "обстріляли" феєрверком. Люди в паніці розбігалися в пошуку укриття.

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