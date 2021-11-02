Також чоловіка "благословили" на утримання від звершення публічних богослужінь.

У Києві від виконання архієрейських обов’язків відсторонили єпископа, який до синців побив жінку через собаку. Постраждала вважає, що священнослужитель вдався до агресії й через те, що вона розмовляла російською мовою.

Про відсторонення єпископа повідомила прес-служба Православної Церкви України.

Так, Митрополит Київський і всієї України та предстоятель ПЦУ Епіфаній, виніс розпорядження. Єпископа, який потрапив у скандал через побиття жінки, відсторонюють від виконання його архієрейських обов’язків.

"Враховуючи публічні свідчення, на підставі яких титулярний єпископ Шепетівський Адріан (Кулик) підлягає обвинуваченню в порушенні, за яке канонічними правилами передбачене суворе покарання... Визначаю: 1. На період проведення розслідування у справі з 2 листопада 2021 р. відсторонити титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика) від виконання архієрейських обов’язків та благословити йому утриматися від звершення публічних богослужінь; 2. Передати розгляд справи Священному Синоду для винесення належного рішення.", - йдеться у повідомленні від ПЦУ.

В тексті постанови про відсторонення єпископа йдеться про те, що священнослужитель порушив 27 Апостольське правило та 9 правило Константинопольського Двократного собору. У цих правилах зазначається, що єпископам заборонено бити людей, навіть якщо ті "грішать".

Що цьому передувало:

31 жовтня стало відомо, що у Києві єпископ Православної церкви України Андріан, у миру Руслан Кулик, побив жінку-сусідку Іванну Бережну, а потім відібрав телефон і викинув його.

Причиною конфлікту, за словами жінки, нібито став її собака, що заважав священнослужителю і його родині своїм гавкотом. Від побиття на тілі постраждалої залишилися синці.

У поліції за фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 125 "Умисне легке тілесне ушкодження". За результатами проведення експертизи подія може бути перекваліфікована.

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Автор: Поліна Кузенко