За день до трагічного випадку хлопчикові виповнилося 12 років.

Мама загиблого хлопчика опублікувала останнє фото Артема, на якому він задуває 12 свічок на торті. За день до трагічного випадку хлопчикові виповнилося 12 років. Завтра дитину поховають.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Це останнє фото мого синочка на моєму телефоні. Спасибі всім за співчуття, за підтримку, але я зараз не в змозі читати повідомлення", - написала вона.

Загибель школяра на водоспаді: подробиці

2 червня в селі Кам'янка Львівської області загинув шестикласник, який разом з класом приїхав на екскурсію до водоспаду. Дитину намагалися врятувати вчителі, місцеві жителі та рятувальники, але марно.

У класної керівниці школяра після трагедії стався серцевий напад, вона потрапила до реанімації.

За фактом загибелі школяра поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження.

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Автор: Денис Прядко