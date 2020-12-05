Раніше в Інтернеті з’явився відеоролик із зображенням чоловіка у балаклаві, який погрожує українцям угорського походження. Учора на електронні адреси громадських організацій угорської національної меншини почали масово надходити листи з вимогою терміново залишити територію України. В іншому разі на них чекатиме фізична розправа.

Поліція відкрила ще два кримінальні провадження за фактами погроз на адреси українців угорського походження.

Читайте такожФабрика під Києвом виготовляла новорічні прикраси з логотипом армії РФ, після скандалу – вибачилась

Як повідомляє Управління комунікації Національної поліції, про це голова Національної поліції Ігор Клименко заявив 4 грудня, коментуючи листи з погрозами фізичною розправою, які отримали громадяни України угорського походження на Закарпатті.

4 грудня в Закарпатській області на електронні адреси громадських організацій угорської національної меншини почали масово надходити листи з вимогою терміново залишити територію України. В іншому разі на них чекатиме фізична розправа.

За фактом погроз слідчі поліції Закарпаття розпочали два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) та ч. 2 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу Україну. Винним особам загрожує до 5-ти років позбавлення волі.

За декілька днів до цього в Інтернеті з’явилося відео, на якому невідома особа у балаклаві та військовій формі погрожувала громадянам України угорського походження фізичною розправою. Поліцейські встановили особу, котра ймовірно причетна до цього злочину.

«Нам достеменно відомо, що це громадянин сусідньої держави. Ми відслідкували, що на території Західної України він перебував виключно в період запису ролика, а в день опублікування відео покинув межі України. І ще цікавий факт, який вдалося встановити поліцейським: вперше провокативне відео, на якому нібито український активіст погрожує представникам угорської національної меншини, з’явилося на Ютуб-каналі блогерки із Сербії. А після того, як ролик поширився в Україні, вона його видалила», - повідомив Клименко.

Голова Національної поліції підкреслив, що отримані 4 грудня електронні листи та провокативне відео, розміщене декілька днів тому, є ланками одного ланцюжка. І не виключено, що в цій історії є іноземний "слід".

«Я повністю підтримую позицію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, що провокатори, котрі погрожують громадянам України, є ворогами України та мають бути покарані. Це складний і заплутаний клубок, який українські поліцейські крок за кроком ретельно розмотують. Поліція зробить все для того, аби не допустити розпалення міжнаціональної ворожнечі та захистити життя та гідність людей», - наголосив Клименко.

Підозрілий ролик з начебто членом "Правого сектору"

Наприкінці листопада ряд закарпатських інтернет-ресурсів оприлюднили провокаційний відеоролик із зображенням неідентифікованої особи у балаклаві, яка на тлі начебто покажчика населеного пункту Берегове Закарпатської області із символікою "Правого сектору" погрожує українцям угорського походження.

Після цього поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва