Боєць служив у 54-му розвідувальному батальйоні.

Український військовий Олексій Кайданович помер у лікарні після обстрілу у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. У загиблого від рук бойовиків українця залишилася дружина, малолітній син та падчерка.

Про це розповіла голова Броніківської територіальної громади Надія Залевська в Facebook.

Загиблий військовий проживав у селі Федорівка Житомирської області. Він служив у 54-му розвідувальному батальйоні.

"Я тебе дуже люблю... Я буду любити тебе все життя", - процитувала чиновниця вдову загиблого бійця.

Читайте такожУ Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу загинув 86-річний дідусьКрім того, Залевська висловила співчуття родині Кайдановича від імені об'єднаної громади.

Всього в результаті ворожих обстрілів постраждали троє українських військових, їх госпіталізували, але один в лікарні помер, а ще двоє – в задовільному стані.

Ситуація на Донбасі сьогодні

Станом на 7 годину ранку, 11 серпня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Зазначається, що біля Новомихайлівки російські окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм.бойових втрат серед наших захисників немає.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російські окупаційні сили здійснили артилерійський обстріл на Донбасі, в результаті чого знеструмленими залишилися чотири населених пункти.

Автор: Анастасія Горбачова