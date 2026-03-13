У ДТП загинув відомий український еколог Володимир Борейко

У дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) загинув відомий український еколог Володимир Борейко.
Про трагедію повідомила у Facebook його дружина, спецкор "Нової газети" в Україні, Ольга Мусафірова.
"У ДТП під Києвом загинув мій чоловік, Володимир Борейко, знаний український еколог. Про час та місце поховання наша родина повідомить додатково", - написала вона.
Обставин інциденту Мусафірова не повідомила, але закликала поставитися з розумінням та не телефонувати їй зараз.
Хто такий Володимир Борейко
Український еколог, природоохоронний діяч, публіцист і громадський активіст, директор Київського еколого-культурного центру. Центр було створено у 1996 році, і він займається охороною дикої природи, захистом заповідних територій, екологічною освітою та кампаніями проти жорстокого поводження з тваринами.
Він відомий активною діяльністю у сфері захисту природи, боротьбою проти браконьєрства, знищення природних територій і жорстокого поводження з тваринами. Зокрема, Борейко багато років займався громадською природоохоронною діяльністю, дослідженням екологічних проблем і популяризацією етичного ставлення до природи.
Борейко мав звання заслуженого природоохоронця України та був одним із найвідоміших українських громадських екологів і природоохоронних активістів.
Діяльність Борейка: новини
Як повідомляв УНІАН, Борейко займався питанням питанням щодо розширення заповідної зони національного парку "Голосіївський". Борейко підкреслював, що потреба у цьому була викликана необхідністю захистити природні території від вирубок, які можуть призвести до повного знищення природних лісових зон та біорізномаїття території, подальшого погіршення екології, умов проживання в умовах нинішніх змін клімату.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Науковці розповіли про план захисту Голосіївського нацпарку від вирубки, збереження в ньому рідкісних рослин і розширення заповідної зони (відео)
- У ВРУ знаходяться на розгляді ще 10 законопроектів щодо захисту тварин в Україні, ініційованих активістами (відео)
- У Києві екологи та активісти наполягають на розширенні заповідної зони національного парку "Голосіївський" (відео)