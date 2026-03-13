У ДТП загинув відомий український еколог Володимир Борейко

Поки що відомо, що аварія сталася під Києвом.

У дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) загинув відомий український еколог Володимир Борейко.

Про трагедію повідомила у Facebook його дружина, спецкор "Нової газети" в Україні, Ольга Мусафірова.

"У ДТП під Києвом загинув мій чоловік, Володимир Борейко, знаний український еколог. Про час та місце поховання наша родина повідомить додатково", - написала вона.

Обставин інциденту Мусафірова не повідомила, але закликала поставитися з розумінням та не телефонувати їй зараз.

Хто такий Володимир Борейко

Український еколог, природоохоронний діяч, публіцист і громадський активіст, директор Київського еколого-культурного центру. Центр було створено у 1996 році, і він займається охороною дикої природи, захистом заповідних територій, екологічною освітою та кампаніями проти жорстокого поводження з тваринами.

Він відомий активною діяльністю у сфері захисту природи, боротьбою проти браконьєрства, знищення природних територій і жорстокого поводження з тваринами. Зокрема, Борейко багато років займався громадською природоохоронною діяльністю, дослідженням екологічних проблем і популяризацією етичного ставлення до природи.

Борейко мав звання заслуженого природоохоронця України та був одним із найвідоміших українських громадських екологів і природоохоронних активістів.

Діяльність Борейка: новини

Як повідомляв УНІАН, Борейко займався питанням питанням щодо розширення заповідної зони національного парку "Голосіївський". Борейко підкреслював, що потреба у цьому була викликана необхідністю захистити природні території від вирубок, які можуть призвести до повного знищення природних лісових зон та біорізномаїття території, подальшого погіршення екології, умов проживання в умовах нинішніх змін клімату.

