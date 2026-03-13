Одну з систем ППО перекинули у Туреччину для захисту цінного радару від іранських ракет.

Через війну на Близькому Сході в регіоні зросло навантаження на системи ППО, і для відбиття іранських атак додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot з Європи направили до Туреччини. Як пише Defence Express, вона захищатиме радарну станцію Kürecik у провінції Малатья на сході Туреччини від можливих атак з Ірану.

У міністерстві оборони Туреччини заявили, що батарея надається Об'єднаним командуванням повітряних сил НАТО, що знаходиться у німецькому Рамштайні. При цьому у Туреччині вже знаходиться один європейський Patriot, на авіабазі Incirlik, який розміщений Іспанією.

"З якої саме країни був взятий ще один Patriot наразі невідомо, але це загалом демонструє, що це другий відомий епізод з посилення захисту союзників від атак Ірану шляхом послаблення не менш важливих напрямів. Зокрема з Кореї США терміново вивезли з Південної Кореї всі THAAD та частину Patriot", - нагадали аналітики.

Наголошується, що радарна станція Kürecik знаходиться на висоті у 2085 метрів та призначена для раннього виявлення ракетних загроз. Це важлива частина системи протиракетної оборони США у Європі, оскільки вона спрямована на виявлення ракет, які може запустити Іран. Радарна станція підпорядкована 10-му командуванню протиповітряної та протиракетної оборони армії США, командування армії США в Європі та Африці (USAREUR-AF).

Зазначається, що головним інструментом станції є РЛС AN/TPY-2. Вона використовується як окрема одиниця, "хоча більш відома як засіб виявлення цілей системи ПРО THAAD". Автори нагадали, що AN/TPY-2 – вкрай коштовна РЛС створена за технологією GaN. Вона працює у X-діапазоні (8,55-10 ГГц), має площу антени у 9,2 м² та споживає 2 МВт енергії. При цьому забезпечує виявлення цілей на відстані 1000 км, а за деякими джерелами - до 2000 км.

"Якраз із системами THAAD у США та союзників виникли певні проблеми. Зокрема супутникові знімки говорять, що Іран міг уразити чотири РЛС AN/TPY-2, дві у Об'єднаних Арабських Еміратах, що стоять на озброєнні країни, а також два американських у Саудівській Аравії та Йорданії. Але наразі ці втрати офіційно не визнані", - додали автори.

Також аналітики зазначили, що наразі майже немає сумнівів, що Іран може спробувати атакувати цей об'єкт у Туреччині. Вже відомо про щонайменше дві спроби завдати удар балістичними ракетами середньої дальності, які перехопили у турецькому повітряному просторі за допомогою ракетних есмінців ВМС США у Середземному морі. Водночас Patriot на базі Kürecik зможе захистити від ракет оперативно-тактичного рівня, які можуть бути запущені з півночі Ірану, до якого 580 км.

Перекидання Patriot через війну з Іраном - що відомо

Як писав УНІАН, головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі, американський генерал Алексус Гринкевич повідомив, що НАТО було вимушене перекинути кілька систем протиповітряної оборони з Європи на Близький Схід.

Також відомо, що американський контингент у Південній Кореї перекинув на Близький Схід свій комплекс ППО THAAD та системи Patriot. При цьому американські військові, що базуються у Республіці Корея мали там всього одну батарею комплексу ПРО THAAD та від 8 до 10 батарей ЗРК Patriot.

