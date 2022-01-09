Перед суїцидом жінка зателефонувала у поліцію та написала передсмертну записку.

У Кривому Розі повісився чоловік. Його знайшла мати, яка після цього також наклала на себе руки. Перед цим жінка зателефонувала до поліції та написала передсмертну записку.

Про це повідомляють "Свої".

Трагедія сталася вранці 9 січня. Жінка зайшла у кімнату сина та побачила, що той повісився. Шокована мати відразу зателефонувала до поліції, а потім також зважилася на самогубство. Копи знайшли у квартирі два тіла та передсмертну записку жінки.

Читайте такожНа Донеччині військового знайшли застреленим у голову на бойовому чергуванніЗазначається, що загиблому чоловіку було 40 років. У передсмертній записці його мати попросила поліціянтів повідомити про їхню смерть сестрі, що мешкає за кордоном. Крім того, жінка попросила продати золоті прикраси, щоб поховати її із сином.

Правоохоронці продовжують встановлювати обставини подвійної трагедії.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині чоловік вбив свою 31-річну вагітну дружину. Після цього він намагався вчинити самогубство. Чоловік зарізав жінку й хотів перерізати собі горло. Все це відбувалося на очах у доньки, яка злякалася та втекла з хати.

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