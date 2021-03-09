Зрізати нашийник з дівчини довелося рятувальникам / фото КАРС
У Печерському районі Києва в понеділок, 8 березня, дівчина застрягла у квест-кімнаті з металевим нашийником
Про це повідомляє Obozrevatel, посилаючись на своє джерело.
Інцидент трапився у квест-кімнаті, розташованій в будівлі на вулиці Хрещатик.
"Близько 21:30 до співробітників Київської служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час виконання умов квесту в однієї з відвідувачок виникла проблема. На дівчину одягли металевий нашийник, але зняти його не змогли – зламався замок", – розповів співрозмовник.
фото КАРС
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