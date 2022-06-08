Він проводив фото- та відеофіксацію розташування блокпостів, кількості та озброєння особового складу ЗСУ, правоохоронних органів і ТО.

В Одесі завербований ФСБ РФ місцевий мешканець передавав російським кураторам інформацію про міжнародні навчання "Сі Бриз".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік добровільно погодився співпрацювати з представниками ФСБ РФ на шкоду територіальній цілісності і недоторканності України і допомагати в проведенні підривної діяльності проти нашої країни.

"Перше завдання зловмиснику дали минулого року. Зокрема, він отримав інформацію і фото про хід спільних військових навчань НАТО і України "Сі Бриз-2021" і відправив їх своїм російським кураторам", - повідомили в прокуратурі.

Надалі, з 24 лютого по 10 березня цього року, зловмисник особисто об'їжджав місцевість в Одесі та Одеській області, проводив фото- та відеофіксацію розташування блокпостів, кількості та озброєння особового складу ЗСУ, правоохоронних органів та територіальної оборони.

Зібрані дані він передавав представникам російської спецслужби за допомогою одного з месенджерів. Чоловіка затримали при виконанні чергового завдання ворога.

В ході обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили вогнепальну зброю і боєприпаси, в тому числі автомат Калашникова, пістолет Макарова, більше 1,1 тис. патронів, гранати тощо.

Розслідування здійснювало Управління СБУ в Одеській області. У спецслужбі уточнили, що житель Одеси був завербований ФСБ під час перебування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

На даний час прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно вказаного жителя Одеси за фактом державної зради та незаконного поводження з вогнепальною зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України). Зловмисник перебуває під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня - 10 липня 2021 року в Одесі проходили наймасштабніші за свою історію міжнародні навчання "Сі Бриз". У них взяли участь представники майже 30 країн, до 5 тис. осіб особового складу, 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення і водолазних команд.

Також у навчаннях брали участь есмінець HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 і американський ракетний есмінець USS Ross.

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