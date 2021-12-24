Медики в лікарні годину намагалися повернути чоловіка до життя, проте не змогли.

У Чернівецькій області через переохолодження на власному подвір'ї помер 52-річний чоловік.

Про це розповів керівник КНП "Новоселицька лікарня" Валерій Калараш, пише acc.cv.ua.

Трагічний випадок стався 22 грудня на Новоселиччині в селі Довжок. Місцевого жителя люди знайшли непритомним на подвір'ї його ж будинку, де він жив.

"Місцеві одразу викликали медиків. Бригада "швидкої" привезла його в лікарню живим, проте непритомним і у важкому стані. У нього через переохолодження була низька температура. Впродовж години проводилися реанімаційні заходи, але, на жаль, людину втратили", - повідомив Калараш.

Остаточні висновки щодо смерті чоловіка робитиме судово-медична експертиза.

Раніше УНІАН писав, як в Тернопільській області у власному будинку на смерть замерзли мати та син. У Львові на смерть замерзла бездомна жінка. А в Росії жінка придушила та винесла на мороз власних дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: