Потерпілий чоловік помер у квартирі.

У Дніпрі 31-річний чоловік помер через кілька днів після побиття власним братом.

Про це повідомляє "Информатор".

За інформацією видання, сьогодні вдень до поліції зателефонував чоловік і розповів, що його брат не подає ознак життя. Врятувати його не вдалося.

Попередньо встановлено, що кілька днів тому між братами сталася сварка, яка закінчилася бійкою і різаниною. Вони вирішили не звертати увагу на інцидент і не викликати лікарів, проводячи лікування самостійно.

Сьогодні потерпілий помер у квартирі. У нього на тілі виявили сліди побоїв і ножове поранення в живіт.

Інші кримінальні новини України

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован