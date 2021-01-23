Будинок , в якому жили брати / Информатор Днепр
У Дніпрі 31-річний чоловік помер через кілька днів після побиття власним братом.
Про це повідомляє "Информатор".
За інформацією видання, сьогодні вдень до поліції зателефонував чоловік і розповів, що його брат не подає ознак життя. Врятувати його не вдалося.
Информатор Днепр
Попередньо встановлено, що кілька днів тому між братами сталася сварка, яка закінчилася бійкою і різаниною. Вони вирішили не звертати увагу на інцидент і не викликати лікарів, проводячи лікування самостійно.
Сьогодні потерпілий помер у квартирі. У нього на тілі виявили сліди побоїв і ножове поранення в живіт.
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