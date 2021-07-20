Чоловік весь цей час ховався в одному з будинків села Зелене.

Втік з Гейківської психоневрологічної лікарні Івана Євсейчева, медбрата, який вбив ніжкою стільця, затримали.

Про це повідомляє блогер Олексій Таймурзін.

За його даними, чоловік весь цей час ховався в одному з будинків села Зелене, поруч з Інгульцем, звідки його і витягли правоохоронці.

Наразі затриманого 21-річного Івана Євсейчева везуть до Криворізького районного управління поліції для оголошення підозри та подальшого обрання запобіжного заходу.

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18 липня в Гейківській обласній психоневрологічній лікарні під Кривим Рогом знайшли мертвим медбрата.

Тіло загиблого виявили близько 4:00. Крім того, з медустанови зник 21-річний пацієнт.

У поліції повідомили, що пацієнт забив до смерті 54-річного медпрацівника імовірно стільцем.

Правоохоронці розшукують зловмисника та розпочали розслідування за частиною 1 статті 115 КК України "вбивство".

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Автор: Денис Прядко