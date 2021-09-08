Відеозапис "виховання" малюка потрапив у соціальні мережі та викликав великий резонанс.

Через жорстоке побиття малолітнього хлопчика в житловому комплексі "Райдужний" в передмісті Одеси поліція склала адмінпротоколи на матір дитини та її співмешканця.

Як повідомила УНІАН керівник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області Любов Гордієвська, інформація про побиття дитини з'явилася в мережі Інтернет.

Зокрема, користувачі соціальних мереж масово тиражують два відеозаписи. На першому зображено, як чоловік та жінка з рюкзаками, сумками й пакетами підходять до під'їзду, куди також підбігає маленький хлопчик. Чоловік ставить сумки на землю і починає дитину бити. При цьому малюка, який не може встояти від ударів, чоловік притримує, трясе і знову б'є. Хлопчик плаче, а коли його відпускають, вбігає у відкритий під'їзд.

На другому відеозаписі видно кабіну ліфта, куди заходять вказані дорослі та дитина, яка, судячи з усього, зацікавилася кнопками-покажчиками поверхів і намагається їх натискати. Жінка одразу розмахується і б'є хлопчика.

"Поліцейські встановили особи правопорушників – 25-річної матері хлопчика та її 30-річного співмешканця. Свій вчинок вони пояснили тим, що малюк, якому не виповнилося і двох років, не слухався", – сказала Гордієвська.

Читайте такожУ Черкасах відреагували на смерть закатованої дитини: ЗМІ показали фото з-під будинку померлогоСтосовно обох дорослих складено протоколи за ч. 1 ст. 173-2 кодексу України про адміністративні порушення. У статті, зокрема, йдеться про вчинення домашнього насильства фізичного чи психологічного характеру, внаслідок чого могла бути (або завдана) шкода фізичному чи психічному здоров'ю потерпілого. За це передбачається покарання у вигляді накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк до 7-ми діб.

На НП відреагувала і керівник служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Нікандрова.

"Відео з житлового масиву "Райдужний", де батьки явно застосовували фізичну силу до дитини (простою мовою – били з розмахом), я переслала колегам зі служби у справах дітей Таїровської ОТГ... Як можна лупити з усієї сили дитину двох років, мені незрозуміло", – підкреслила чиновниця.

Жорстоке побиття дитини в передмісті Одеси: інші подробиці

Вказані відеозаписи оприлюднила громадська діячка Зоя Мельник, їй їх передали очевидці того, що відбулося. За її словами, інцидент стався 4 вересня за адресою житловий масив "Райдужний", 19/4.

"Камери відеоспостереження відобразили жорстоке поводження з дитиною", – акцентує Мельник.

Увага! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним та неповнолітнім!

Вона зазначає, що написала відповідну заяву в поліцію. На думку громадської діячки, дорослі з дитиною приїхали до Одеси на відпочинок. Це припущення Мельник зробила, виходячи з того, що жінка та чоловік йшли з відповідними рюкзаками та сумками, а мешканці будинку їх не знають і раніше не бачили. Хлопчику – 1 рік і 8 місяців.

Інцидент отримав в Одесі великий резонанс. У соціальних мережах люди вимагають покарати батьків малюка, пишуть, що його можуть "забити до смерті". Також зазначають: якщо він виживе внаслідок побоїв, які, ймовірно, практикуються в цій родині, то може стати інвалідом, або садистом, оскільки "буде мстити іншим дітям за свої образи та приниження".

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Автор: Лариса Козова