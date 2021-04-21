У журналіста сталася суперечка з хлопцем на самокаті, який відмовився пропускати його на пішохідному переході.

Журналіста Романа Вінтоніва, більш відомого під псевдонімом Майкл Щур, побили серед білого дня в центрі Києва.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Неприємність сталася сьогодні 21 квітня о 13:50-13:55 у Києві на перехресті вулиць Ярославів Вал і Франка. Я переходив дорогу по пішохідному переходу. Побачив, що по велодоріжці їде два хлопці на самокатах. Я зупинився, щоб їх пропустити. Бо їхали вони добренько так і, як я бачив, не гальмували. Перший проїхав повз мене. Коли другий порівнявся зі мною, я йому голосно гаркнув «Пропускай пішоходів!» - розповів Майкл Щур.

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За словами журналіста, після цих слів хлопець зупинився і зліз з самоката, після чого почалась перепалка.

«І тут пропливає чорний лебідь. Він витягає балончик з газом і запшикує мені очі. Сідає на самокат і продовжує свою прогулянку. Я його догнав і стягнув з самоката. Ми обоє так нормально навернулись», - розповів Щур.

Після цього, за словами журналіста, хлопець його вдарив.

«Далі ми ще поприрікались трохи, що він не мав мене бити і запшикувати обличчя балоном. А далі він сів - і поїхав. У бік Прорізної. Я за ним вже не міг гнатися. Міг ходити. І пішов шукати, де можна промити очі і ніс», - зазначив Щур.

В результаті журналіст написав заяву до поліції.

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Автор: Денис Прядко