У соцмережах пишуть, що чоловік з гранатою в будівлі уряду - ветеран АТО.

З'явилися перші дані про особу який захопив будівлю Кабміну чоловік. За інформацією ЗМІ, йдеться про ветерана АТО на ім'я Володимир.

Про те, що чоловік - АТОшник, у Facebook у коментарях написав депутат Ірпінської міськради Антон Головенко.

Читайте такожУ Дніпрі прогримів вибух у будинку (фото, Відео)Що спонукало його на такі радикальні заходи, Головенко не розуміє. Більше інформації депутат Ірпінської міськради не надав, пояснивши це тим, що не хоче впливати на ситуацію, тому що сам поки не розуміє, що відбувається, пише PavlovskyNEWS.

"Людина контужена. Був сапером в "Айдарі". Підстав думати, що граната не справжня, у нас немає", - стверджує джерело "Страни" в МВС.

Чоловіка з гранатою в Кабміні звати Володимир Прохнич, він - підприємець в Ірпені Київської області (з ремонту автомобілів), пише "Страна".

Ось сторінка у Facebook чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні:

Чоловік погрожує підірвати Кабмін: що відомо

Близько 10 години ранку 4 серпня до будівлі Кабміну зайшов невідомий, який витягнув з кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожує його підірвати. На місці працює поліція та інші екстрені служби – рятувальники, швидка допомога. З чоловіком ведуться переговори. У поліції зазначили, якщо чоловік відмовиться добровільно припинити правопорушення, то "до нього будуть застосовані заходи, передбачені законом".

Зауважимо, що прилеглі до будівлі уряду вулиці перекриті для руху транспорту.

Автор: Ольга Робейко