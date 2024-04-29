Змії вкусили чоловіків за руки.

На Львівщині внаслідок укусів змій госпіталізовано двох чоловіків, один з них перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

"Змії вже прокинулися. За вчорашню добу на Львівщині було зафіксовано перших два випадки укусу змій", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до реанімаційного відділення Яворівської центральної лікарні госпіталізували 52-річного жителя с. Залужжя, з діагнозом – укус змії в ділянці лівої руки. Стан потерпілого – тяжкий.

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Окрім того, в приймальне відділення Кам`янка-Бузької центральної районної лікарні поступив 40-річний житель с. Прибужани Львівського району, його змія вкусила за палець лівої руки. Він перебуває у стані середньої тяжкості.

Для мінімізації контаку з плазунами рятувальники радять дотримуватися нескладних правил безпеки:

одягати відповідний одяг, який захистить від укусів змій: високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, які необхідно заправити в черевики;

перевірити місце відпочинку – перш ніж сісти на траву, камінь, колоду, потрібно пошарудіти або постукати палицею, щоб налякати змію;

не торкатися руками неперевірених об’єктів, бо змії часто ховаються під каменями, поваленими стовбурами дерев, скиртами сіна, трухлявими пнями;

у разі, якщо побачили змію, не робити різких рухів – потрібно почекати поки вона відповзе, адже, як правило, вона просто не бачить нерухомий об’єкт.

У Львові лікують юнака, якого вісім років тому вкусив кліщ

У Львівській обласній інфекційній лікарні лікують 18-річного юнака, у якого діагностували рідкісне ускладнення – акродерматит, спровоковане непролікованою хворобою Лайма (бореліоз).

Причина захворювання – давній укус кліща, що призвів до бореліозу, який не пролікували. У нього періодично болять суглоби, а також діагностовано запалення серцевого м'яза. Юнаку призначили курс антибіотиків.

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