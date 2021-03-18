Нацбанк назвав 4 класичні схеми приховування бенефіціарних власників.

Близько 100 страхових компаній в Україні сьогодні мають непрозорі структури власності, орієнтовно 90 власників набували істотної участі в компаніях без узгодження Національного банку або попереднього регулятора Нацкомфінпослуг.

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Про це передає начальник управління ліцензування страхових компаній Департаменту ліцензування НБУ Дмитро Смаль за підсумками аналізу інформації про власників страхових компаній, йдеться в повідомленні регулятора.

Проведений аналіз показав, що існує 4 класичні схеми приховування бенефіціарних власників.

Перша - так звані "футбольні команди", коли пакет акцій компанії "дробиться" на номінальних акціонерів так, щоб кожен з них володів менш як 10%, оскільки придбання такого пакету акцій вже вимагає згоди регулятора.

Друга - номінальні господарі, при якій в компанії кілька акціонерів, які лише приховують під своїми прізвищами реальних власників. Таким чином, на папері власники - одні люди, тоді як фактично власник - інший.

Третя - трастові конструкції, коли українські бенефіціари можуть ховатися від розкриття, користуючись іноземними (офшорними) компаніями, іноземними номінальними власниками акцій або трастами.

Четверта - "закільцьовки", коли страховик де-факто володіє сам собою, тоді як власником міноритарного пакета може бути маловідома фізична особа. Це ситуація, коли власник начебто є, а начебто і ні.

У Нацбанку повідомили, що незабаром регулятор планує затвердити Положення про розкриття структур власності.

"Цей документ зажадає повного розкриття справжніх власників небанківських фінансових установ, в тому числі й страхових компаній. Учасникам ринку буде надана можливість довести реальність своїх власників і час на узгодження структури з вимогами регулятора", - наводяться в повідомленні слова Смаля.

Що цьому передувало

За результатами перевірки звітності за друге півріччя 2020 року Національний банк встановив, що обов'язкові фінансові нормативи порушили 46 страхових компаній і 9 кредитних спілок.

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Автор: Ганна Нагорна