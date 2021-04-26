Кіберстрахування називають одним із ключових ринків для зростання страхування й перестрахування.

Аналітики Fitch Ratings прогнозують, що вища ймовірність кіберінцидентів буде перешкоджати короткостроковій зміні динаміки страхових відшкодувань, що передбачає зниження прибутковості кіберстраховиків.

Як пише Форіншурер, протягом 2020 року страховики майна та від нещасних випадків, що забезпечують кіберзахист, заявили про значно вищі збитки, ніж у попередні роки.

"У середньостроковій перспективі значне підвищення тарифів поряд із більш жорсткими умовами страхового покриття, як очікується, сприятиме відновленню показників андеррайтингу. Однак більш висока ймовірність кіберінцидентів, особливо атак із використанням програм-вимагачів перешкоджатиме короткостроковому зниженню розміру виплат", - відзначає Fitch.

Згідно з аналізом даних, зібраних із додаткової звітності кіберстраховиків, прямі премії (DWP) з кіберстрахування як за автономними, так і за пакетними полісами зросли на 22% у 2020 році, до $7,2 млрд.

Відображаючи підвищений попит на конкретний кіберзахист, а також зацікавленість страховиків у зменшенні двозначності в страховому покритті кіберризиків, включених в поліси, премії за автономне покриття збільшилися за рік на 29%.

"Попит обумовлений необхідністю в експертних знаннях в області управління ризиками й страхового захисту компаній будь-якого розміру через випадки мережевих вторгнень, крадіжок даних і інцидентів, пов'язаних із програмами-вимагачами, які значно зросли за останні два роки", - відзначає Fitch.

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Кіберстрахування називають одним із ключових ринків для зростання страхування й перестрахування. Очікується, що для підтримки цього швидкозростаючого сегмента будуть потрібні величезні суми капіталу.

Як зазначає Форіншурер, враховуючи потенційний масштаб збитків, які можуть виникнути в результаті значного кіберінциденту, у поєднанні з наслідками, що можуть настати через кібервтрат, існує реальна потреба в конкретних і адаптованих продуктах, підкріплених надійним і адекватним капіталом.

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Автор: Олександр Топчій