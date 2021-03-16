Подібний вид страхування в Україні особливо актуальний зараз, коли активно йде проект «Велике будівництво».

Страхування у сфері будівництва покриває широкий перелік ризиків, включаючи захист спецтехніки та відповідальність перед робітниками та третіми особами.

Про це УНІАН розповіли у страховій компанії "ІНГО".

"Програм для покриття будівельно-монтажних ризиків досить багато. Наприклад, можна застрахувати спецтехніку, задіяну в будівництві й під час її зберігання, відповідальність перед третіми особами в ході виконання робіт і відповідальність роботодавця за шкоду, завдану працівникам, а самих робітників - від нещасного випадку на виробництві», - повідомили у компанії.

В "ІНГО" зазначили, що зазвичай період страхового покриття для будівельно-монтажних робіт стартує з початком робіт на будмайданчику і закінчується після введення об'єкта в експлуатацію. Але, як опцію, завжди можна зробити розширення страхового покриття на період виявлення дефектів і проведення технічного обслуговування. Зазвичай цей термін становить 12 місяців, протягом яких можуть з'явитися пошкодження через помилки, допущені при будівництві (тріщини, деформації, обвали).

Подібний вид страхування в Україні особливо актуальний зараз, коли активно триває проект «Велике будівництво». Минулого року рекордними темпами йшло будівництво доріг і розв'язок, а одні з наймасштабніших проектів зараз – це будівництво мостів у Запоріжжі та Кременчуці. Крім доріг, спостерігається будівництво інших об'єктів інфраструктури.

«До COVID-19 ми спостерігали тенденцію до розморожування процесу будівництва торговельно-розважальних центрів (ТРЦ), які були законсервовані на певний період. Активно будуються портові термінали. Знаковим стало відкриття портового термінала МВ Карго, який зможе приймати величезні зерновози Panamax. Тут основний ризик досить специфічний - блокування порту (перерва у виробництві), якщо судно з якихось причин заблокує акваторію порту. Таким чином, без прямого матеріального збитку виникнуть збитки», - повідомили фахівці «ІНГО».

Читайте такожУ "ІНГО" розказали про ризики у сфері будівництва, що покриваються страховими компаніямиТРЦ, так само, як й інша комерційна нерухомість (офісна нерухомість, готелі, аеропорти) не менше інших об'єктів схильні до ризиків. Одні з найпоширеніших - це пожежі (недавні показові приклади – пожежа в «епіцентрі» в Первомайську, а також в одеському готелі) і затоплення (свіжі в пам'яті випадки з «Океан Плаза», «Метроградом», «Гулівером» в Києві).

З досвіду страховиків, найболючіший збиток підприємці відчувають в результаті зупинки в роботі, яка виникає внаслідок настання страхових випадків. Якщо застрахувати можливі ризики, страхові компанії готові компенсувати цей збиток.

"Наприклад, сталося затоплення паркінгів, перших поверхів дощовою водою, і ТРЦ не може функціонувати до ліквідації негативних наслідків. Страхова компанія буде платити за кожен день простою (недоотриманий прибуток, постійні платежі, відсотки за кредитами й т.д. залежно від умов поліса)», - розповіли фахівці.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНГО" має понад 25-річний досвід роботи на ринку. З 2017 року основний акціонер компанії - українська бізнес-група DCH Олександра Ярославського.

Компанія входить до переліку найбільших страхових організацій України за обсягом премій, величиною власних активів та сумами виплат страхових відшкодувань. Має 29 ліцензій на різні види обов'язкового й добровільного страхування, надає страхові послуги корпоративним і роздрібним клієнтам. "ІНГО" - повний член Моторного (транспортного) Страхового Бюро України (МТСБУ), член Американської Торгової Палати (АСС), Європейської Бізнес Асоціації (EBA) і Міжнародної Торгової Палати (ICC).

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Автор: УНІАН